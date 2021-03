Corsa scudetto, problemi per Juve e Milan: Ronaldo e Rebic KO

Si alza il sipario sulla ventiseiesima giornata del campionato di Serie A: in attesa dell'Inter, che lunedì sera sfiderà l'Atalanta in quel di San Siro, tra oggi e domani toccherà a Juventus e Milan tentare di accorciare il gap con la capolista.

Bianconeri e rossoneri però dovranno fare i conti con alcune assenze pesanti in attacco. Per quanto riguarda la Juventus, è di poco fa la notizia secondo cui Cristiano Ronaldo non sarà tra i titolari nel match di questa sera contro la Lazio. Il portoghese sembrerebbe soffrire di eccessiva stanchezza, e per questo si accomoderà in panchina. Al suo posto dovrebbe giocare Morata, anche lui reduce da un periodo non propriamente idilliaco a causa di una infezione batterica.

Non sorride neanche il Milan, che domani contro il Verona non potrà contare sull'apporto di Ante Rebic. Il croato ha lasciato in anticipo l'allenamento odierno a causa di un'infiammazione all'anca, e non sarà a disposizione di Pioli per il match contro la compagine scaligera.