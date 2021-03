Corsa scudetto, Pirlo perde i pezzi: nuovo infortunio in difesa

Piove sul bagnato in casa Juventus, che quest'anno sta vivendo la stagione probabilmente più complicata degli ultimi dieci anni. Oltre a dover raccogliere i cocci in seguito all'eliminazione in Champions League dell'altra sera, Andrea Pirlo deve anche fare i conti con un nuovo infortunio nel reparto difensivo, che rischia di creare non pochi problemi alla squadra bianconera.

Secondo quanto riportato da TuttoSport infatti, Merih Demiral è stato sottoposto quest'oggi ad accertamenti radiologici a causa di un fastidio riferito al termine della partita contro il Porto. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni, esclusa dunque la sua presenza contro il Cagliari domenica sera.

Il resto del gruppo invece, dopo un giorno di riposo, è tornato oggi a lavorare al Training Center, con l'obiettivo di preparare al meglio la trasferta in Sardegna. Dopo aver dato l'addio all'Europa, i bianconeri riverseranno tutte le loro energie sul campionato.