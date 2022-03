Corsa Scudetto, per Spalletti duro confronto con la squadra dopo il Milan

Corsa Scudetto - Come racconta La Gazzetta dello Sport, c’è stato un aspro confronto tra Spalletti e la squadra dopo Napoli-Milan.

Il tecnico da parte sua ha cercato sempre di rompere meccanismi contorti dell’ambiente, fatti di alibi e di “non cambierà mai niente” e tutto sommato è contento che domenica sera nello spogliatoio ci sia stato un confronto anche aspro – perché a fine gara l’adrenalina da smaltire è tanta – fra i giocatori.

Fra chi, più esperto, ha rinfacciato ad altri una concentrazione e un impegno non adatto al livello della partita. Qui non si tratta di fare gossip o creare capri espiatori, ma se giochi male è giusto che una reazione all’interno del gruppo ci sia, altrimenti significherebbe avere già rinunciato ad ogni ambizione. Ma quello che è stato brutto, nella sensazione di diversi giocatori, è stato il ritrovarsi con gli stessi quesiti e simile smarrimento della notte del 23 maggio, dopo il pari interno col Verona – il prossimo avversario… – che fece sfumare il quarto posto e la qualificazione in Champions del Napoli.

Corsi e ricorsi storici attorno ai partenopei; dal canto suo, l'ex allenatore dell'Inter spera che il confronto sia servito a dare una scossa d'energia positiva all'ambiente Napoli, squadra in primis. Di certo sarà un triello fino alla fine, con la Juventus in agguato.