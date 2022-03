Corsa scudetto: pensiero contrastante tra Julio Cruz ed Hernan Crespo

Corsa scudetto, il pensiero di Cruz e Crespo.

Intervistati dalla Gazzetta dello Sport, Julio Cruz ed Hernan Crespo hanno risposto alla domanda sulla loro favorita per la vittoria del titolo e il loro giocatore chiave per la vittoria dello scudetto. Le risposte dei due attaccanti sono in contrasto. Partiamo prima dalle parole del Valdanito.

Hernan Crespo pensa che la favorita per la vittoria dello scudetto sia il Milan "Per quello che sta dicendo il campionato in questo momento, il Milan è il grande favorito e alla fine riuscirà a portarsi a casa lo scudetto". Per Crespo, la squadra di Stefano Pioli è la big che esprime un calcio migliore ed ha anche un vantaggio rispetto le altre squadre: ha la testa libera, essendo prima in classifica, e la pressione è concentrata sulle rivali. Considerando il calendario delle partite, per Hernan Crespo il Milan potrebbe tentare una prima fuga verso la conquista del 19° scudetto "Le prossime tre partite saranno fondamentali: ci sono scontri importanti, il Milan ne approfitterà". Crespo indica 2 uomini che saranno fondamentali per lo scudetto rossonero: Ibrahimovic e Giroud "Sono abituati a giocare per vincere. Saranno loro a trascinare i compagni".

Pensiero contrastante per "El Jardinero". Secondo Julio Cruz l'Inter sarà la vincitrice dello scudetto "Considerando che deve recuperare una gara, secondo me ce la farà a raddrizzare l'ultimo periodo. Con 9 gare a disposizione c'è ancora tempo per riprendere la marcia". Per El Jardinero l'uomo decisivo per lo scudetto nerazzurro, sarà il Tucu Correa "E' un attaccante diverso dagli altri, capace di saltare l'uomo e creare superiorità". Cruz conclude dicendo che sarà una lotta che durerà fino all'ultima partita, ma spera che a spuntarla possa essere l'Inter.