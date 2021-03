Corsa scudetto, Inter artefice del proprio destino. Il calendario è favorevole

L’Inter si prepara al rush finale con l’obiettivo di consolidare il primo posto in classifica e conquistare lo Scudetto. Gli uomini di Antonio Conte, grazie alla vittoria ottenuta contro il Torino e la sconfitta del Milan contro il Napoli, sono attualmente con 9 punti di vantaggio sulla seconda e 10 punti dalla Juventus (che deve recuperare la partita con il Napoli). Un vantaggio importante a sole 11 partite dalla fine del campionato. L’Inter è quindi artefice del proprio destino.

Nel prossimo match di campionato, prima della sosta, i nerazzurri affronteranno al San Siro il Sassuolo di Roberto De Zerbi; avversario storicamente ostico per Lukaku e compagni, specialmente quando si gioca a Milano. L’ultima vittoria in casa contro gli emiliani risale al 2014, da allora 4 sconfitte e 2 pareggi. Dopo la sosta il Bologna di Mihajlovic per poi affrontare il Cagliari, a caccia di punti per la salvezza.

Il prossimo 18 aprile è in programma il big match contro Napoli, che potrebbe rappresentare uno snodo importante per la corsa scudetto. Dopo lo scontro con i partenopei bisognerà fare i conti con le due neopromosse Spezia e Crotone con il match contro il Verona nel mezzo.

La sfida della 35esima giornata contro la Sampdoria potrebbe risultare quella decisiva, considerando anche lo scontro diretto tra Juventus e Milan. Calendario abbastanza abbordabile sulla carta per i nerazzurri che, con il solo big match contro il Napoli, sono obbligati a vincere più partite possibile.

Nelle ultime tre giornate sono attese due partite difficili: contro la Roma in casa e soprattutto la trasferta con la Juventus. L’ultimo turno sarà contro l’Udinese.