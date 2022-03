Corsa scudetto, il calendario delle prime 4 in classifica: il confronto

Corsa scudetto: il confronto del calendario delle prime 4.

Dopo la sosta per le Nazionali, e la cocente sconfitta dell'Italia contro la Macedonia del Nord e la conseguente eliminazione degli Azzurri dai Mondiali in Qatar, ritorna il campionato di Serie A con quella che sarà la 31esima giornata.

La lotta scudetto, mai come quest'anno, è molto avvincente: il Milan di Stefano Pioli è primo in classifica con 66 punti, il Napoli di Luciano Spalletti è secondo a 63 punti, l'Inter di Simone Inzaghi è terza a 60 punti (ma con una gara in meno), mentre la Juventus di Massimiliano Allegri è quarta a 59 punti. Di seguito andremo ad analizzare il calendario delle quattro formazioni, confrontando i risultati delle partite nel girone d'andata.

Milan (66 punti)

Milan-Bologna (all'andata finì 4-2 per il Milan)

Torino-Milan (all'andata finì 1-0 per il Milan)

Milan-Genoa (all'andata finì 3-0 per il Milan)

Lazio-Milan (all'andata finì 2-0 per il Milan)

Milan-Fiorentina (all'andata finì 4-3 per la Fiorentina)

Hellas Verona-Milan (all'andata finì 3-2 per il Milan)

Milan-Atalanta (all'andata finì 3-2 per il Milan)

Sassuolo-Milan (all'andata finì 3-1 per il Sassuolo)

Napoli (63 punti)

Atalanta-Napoli (all'andata finì 3-2 per l'Atalanta)

Napoli-Fiorentina (all'andata finì 2-1 per il Napoli)

Napoli-Roma (all'andata finì 0-0)

Empoli-Napoli (all'andata finì 1-0 per l'Empoli)

Napoli-Sassuolo (all'andata finì 2-2)

Torino-Napoli (all'andata finì 1-0 per il Napoli)

Napoli-Genoa (all'andata finì 2-1 per il Napoli)

Spezia-Napoli (all'andata finì 1-0 per lo Spezia)

Inter (60 punti)

Juventus-Inter (all'andata finì 1-1)

Inter-Hellas Verona (all'andata finì 3-1 per l'Inter)

Spezia-Inter (all'andata finì 2-0 per l'Inter)

Inter-Roma (all'andata finì 3-0 per l'Inter)

Bologna-Inter (recupero) (all'andata finì 6-1 per l'Inter)

Udinese-Inter (all'andata finì 2-0 per l'Inter)

Inter-Empoli (all'andata finì 2-0 per l'Inter)

Cagliari-Inter (all'andata finì 4-1 per l'Inter)

Inter-Sampdoria (all'andata finì 2-2)

Juventus (59 punti)

Juventus-Inter (all'andata finì 1-1)

Cagliari-Juventus (all'andata finì 2-0 per la Juventus)

Juventus-Bologna (all'andata finì 2-0 per la Juventus)

Sassuolo-Juventus (all'andata finì 2-1 per il Sassuolo)

Juventus-Venezia (all'andata finì 1-1)

Genoa-Juventus (all'andata finì 2-0 per la Juventus)

Juventus-Lazio (all'andata finì 2-0 per la Juventus)

Fiorentina-Juventus (all'andata finì 1-0 per la Juventus)

Se queste partite dovessero concludersi con lo stesso risultato delle gare d'andata, la classifica finale reciterebbe:

Milan 84

Inter 83

Juventus 76

Napoli 74