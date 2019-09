Corsa Scudetto, Caressa esagera: "Ci butto dentro anche l'Atalanta"

Da quando la Serie A è cominciata, i pronostici sulla corsa scudetto si sprecano. Con Antonio Conte a Milano l'Inter punta a spodestare la Juventus, ma sulle frequenze di Radio Deejay Fabio Caressa ha sorpreso tutti dichiarando:

“Io sono molto indeciso, ci butto dentro anche l’Atalanta. Ci sono davvero tante squadre, non so chi possa vincere: però la favorita resta la Juventus”.

Questo è quanto riferito dal famoso giornalista e telecronista di Sky. A queste parole, in maniera piuttosto ironica, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha risposto: "Attento, rischia di diventare come Messi all'Inter". Un siparietto senza dubbio singolare dove però primeggia l'inserimento dell'Atalanta tra le candidate allo scudetto.