Corsa a tre per la lotta Scudetto: per la prima volta può accadere una cosa

Lotta Scudetto, siamo alle battute finali.

Nelle ultime partite di Serie A, nessuna delle 3 squadre in lotta per il titolo sembra non vogliano aumentare il distacco sulle altre 2: l'Inter, dopo una serie di risultati negativi è ritornata a vincere contro Juventus ed Hellas Verona, il Milan ha pareggiato le ultime 2 contro Bologna e Torino mentre il Napoli ha perso l'ultima partita casalinga contro la Fiorentina.

Con questi ultimi risultati, le tre squadre sono distaccate di soli 2 punti: Milan 68, Inter 66 (ma con una partita in meno), Napoli 66.

Con i nuovi parametri della Serie A in vigore dal 2004 (3 punti per vittoria e campionato a 20 squadre), potrebbe capitare una cosa per la prima volta: la quota scudetto potrebbe essere di 81 punti (I campioni d'Italia con il minor numero di punti sono Inter e Milan con 82 punti).

La gazzetta.it prende in esame l'Inter di Simone Inzaghi: l'Inter vincendole tutte potrebbe arrivare ad 87 punti ma la proiezione sulla media punti attuale porterebbe l'Inter a quota 81 punti che sarebbe un nuovo record per il nostro campionato.

Il Napoli, invece, è a quota 6 sconfitte, molte per una squadra che aspira a vincere il campionato. Ma c'è un precedente: la Juventus di Maurizio Sarri, nel campionato 2019/2020 vinse lo Scudetto collezionando 7 sconfitte.

La lotta per lo Scudetto è ancora aperte e promette una lunga battaglia pronta a durare fino all'ultima partita.