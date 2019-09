Corriere della Sera/Sette - Cassano si sbilancia sull'Inter in Europa

Antonio Cassano, ex calciatore con un passato nerazzurro, dice la sua sul cammino dell'Inter in Champions League.



Ecco quanto dichiarato ai microfoni del Corriere della Sera:



"L’Inter passerà il turno perché è più forte del Borussia Dortmund; Napoli e Juve non avranno problemi. E anche l’Atalanta, City a parte, ha buone speranze".