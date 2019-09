Corriere della Sera - Serena: "Lukaku? Diamogli un mese. Su Sensi..."

Aldo Serena, ai microfoni del Corriere della Sera, si esprime su Lukaku, Barella e Sensi. Ecco quanto dichiarato:



"Conte ha voluto Lukaku a tutti i costi e si sono già intuiti i motivi. L’attaccante belga, a volte, sembra un po’ impacciato, ma lo condizionano i pesantissimi carichi di lavoro che il tecnico dispensa ai giocatori. Inoltre ha avuto qualche problema alla schiena. Ci vorrà ancora un mese per vedere il vero Lukaku".

A centrocampo gli innesti sono stati entrambi italiani, Barella e Sensi, ed entrambi si stanno già mettendo positivamente in mostra. "Barella diventerà presto un punto di riferimento del centrocampo perché sa fare tutto, non si risparmia e va al tiro con una certa facilità. Sensi? Sono un suo estimatore, ma non credevo impiegasse così poco tempo a diventare un titolare fisso del centrocampo interista. Il ragazzo, in realtà, oltre a un ottima visione di gioco, che gli consente di intuire le situazioni prima di altri, ha dimostrato di avere una grande personalità destinata a breve a farne un campioncino".