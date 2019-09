Corriere della Sera - Sconcerti commenta i colpi nerazzurri

Mario Sconcerti, attraverso le colonne del "Corriere della Sera" dice la sua sul mercato targato Inter. Ecco le sue parole:



"È stato un mercato convulso anche quello dell’Inter (7) avvelenato dal caso Icardi e un po’ soffocato dalle richieste perentorie di Conte.

Marotta (8) alla fine è scivolato via da tutte le trappole, ma ha dovuto spendere troppo per Lukaku (7) e inventarsi una trattativa finissima per Sanchez (6,5). Lukaku è bravo, decisivo, prende però il posto di Icardi che di gol ne ha sempre fatti molti".