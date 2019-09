Corriere della Sera - Il quotidiano svela un retroscena sul nuovo stadio

Il Corriere della Sera ha svelato le modalità con la quale Inter e Milan intendono demolire San Siro per fare spazio alla nuova struttura. Secondo quanto riferito dal noto quotidiano la demolizione dovrebbe avvenire tra 235 giorni. ​



A scomparire sarà prima il primo anello, poi il secondo e infine via le coperture. impiegato anche un grosso numero di tir per completare il tutto alla perfezione e nei minimi dettagli



Per ridurre la montagna di polvere causata dalla demolizione saranno utilizzate lance nebulizzatrici, infine spazio al nuovo progetto.