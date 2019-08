Corriere del Mezzogiorno - Pasqualin si esprime su Lukaku

Claudio Pasqualin, famoso procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni del "Corriere del Mezzogiorno" per esprimere il suo parere sull'ipotetico impatto di Lukaku nel nostro campionato. Ecco quanto dichiarato:





"La speranza c’è sempre, la Juventus cresce anno dopo anno e anche gli acquisti di quest’estate lo dimostrano Lukaku è un buon giocatore ma non cambia il corso della storia per l’Inter.



E’ funzionale all’idea di Conte che vuole il classico centravanti di sfondamento ma non ha numeri grandiosi, non è Cr7, lui ha sconvolto gli equilibri del calcio italiano. Lukaku è stato conteso da Juventus e Inter, perciò ha raccolto tanto interesse ma aspettiamo la prova del campo".