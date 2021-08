Correa-Inter, Sarri esce allo scoperto sul futuro dell’argentino. Le parole

Entra nel vivo il mercato in entrata dell’Inter. I nerazzurri sarebbero pronti ad acquistare un altro attaccante per completare il reparto offensivo. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe corsa a due tra Joaquin Correa della Lazio e Marcus Thuram del Borussia M’Gladbach.

L’argentino, specialmente, sarebbe un profilo molto gradito a Simone Inzaghi che lo vorrebbe portare a Milano dopo averlo allenato per diverse stagioni in biancoceleste. I nerazzurri sarebbero in contatto sia con l’entourage del giocatore che con la Lazio ma l’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalle alte pretese economiche di Claudio Lotito, che sarebbe pronto a cederlo soltanto di fronte ad un’offerta vicina ai 40 milioni di euro.

Sul futuro di Joaquin Correa è intervenuto anche Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro l’Empoli. Ecco le sue parole riportate da Sky Sport:

“Il ruolo di Correa è da valutare. Si parla di un giocatore forte, ma il ragazzo ha espresso la sua idea in tempi non sospetti e quindi c'è una situazione in stand-by, in divenire. Questo non lo mette nelle condizioni mentali ideali, ma in allenamento non ci sta facendo mancare nulla. Ho sempre detto che lo vedo bene come esterno ma anche come attaccante centrale. Chiaramente qui c'è la figura di Immobile che blocca questo ruolo, Ciro è il nostro punto di riferimento. Ma la situazione di Correa è in divenire e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni".