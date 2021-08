Correa Inter, perché Inzaghi spinge per averlo quanto prima

CORREA INTER - Con Edin Dzeko già arrivato, in Via della Liberazione si sta lavorando per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un altro attaccante.

Il tecnico di Piacenza dal canto suo è stato chiaro: vuole Joaquin Correa, giocatore che nella scorsa stagione alla Lazio sotto la sua guida ha collezionato 8 gol e 4 assist in 28 presenze complessive e che adesso - come spiegato in più occasioni dalla nostra redazione - potrebbe raggiungerlo anche a Milano.

L'affare Dzeko, che prevede un indennizzo pari a 2 milioni di euro circa in favore della Roma in caso di qualificazione in Champions League, mette l'Inter nelle condizioni di poter reinvestire senza particolari problemi parte dei 115 milioni di euro che verserà il Chelsea per l'acquisto di Romelu Lukaku.

Il patron capitolino Claudio Lotito per Correa (che pochi giorni fa ha compiuto 27 anni) al momento richiede almeno 40 milioni di euro, ma le parti contano di poter chiudere anche sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, magari fissato a 35 milioni di euro compresi di bonus.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, Correa al fianco di Ciro Immobile in biancoceleste ha dimostrato di saper dialogare con il numero 9 in maniera piuttosto naturale. Insomma, tanta tecnica e rapidità, doti alle quali anche Edin Dzeko e Lautaro Martinez potrebbero affidarsi.