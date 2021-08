Correa, in corso le visite mediche, poi atteso per le firme

Correa sta per diventare, anche ufficialmente, un nuovo giocatore dell'Inter. Decisiva è stata la giornata di ieri, che ha visto l'avvicinamento tra Inter e Lazio. Nella mattinata di oggi sono state risolte le ultime questioni tra i due club relative a formula e modalità di pagamento. A quel punto è stato dato il via libera all'attaccante per raggiungere Milano. Correa è atterrato intorno alle 18 all'aeroporto, dove lo attendeva il suo procuratore.

In questo momento sta svolgendo le visite mediche. Una volta terminato l'iter all'Humanitas sarà atteso in sede per apporre la firma al contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi anni. la speranza di Inzaghi è quella di averlo già a disposizione pr la gara di venerdì.

L'Inter affronterà infatti il Verona con Dzeko e con Lautaro non al meglio della condizione. Difficile pensare che Correa possa scendere in campo dal primo minuto, ma potrebbe essere un'alternativa a gara in corso visto che conosce già molto bene il gioco dell'allenatore nerazzurro.