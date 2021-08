Correa, è Tucu-mania! Tutto sul nuovo acquisto nerazzurro

L’Inter ha chiuso con decisione ogni dubbio sul prossimo attaccante. Non sarà Marcus Thuram, tra l’altro infortunatosi malamente con il Borussia Monchengladbach durante l’ultima partita di Bundes. Stando alle ultime dichiarazioni di Igli Tare e alle notizie che ormai arrivano da ogni latitudine, il prossimo acquisto del club nerazzurro sarà Joaquin Correa.

L’attaccante della Lazio e della Nazionale argentina non ha giocato la prima giornata di Serie A e aspetta che la trattativa con l’Inter possa concludersi il prima possibile. Lo stesso dirigente biancoceleste ha confermato le volontà del giocatore e lo stato avanzato dell’operazione con i nerazzurri. Andiamo alla scoperta di Joaquin Correa: chi è il Tucu?

Joaquin Correa nasce a Juan Bautista Alberdi, nella provincia argentina del Tucuman il 13 agosto 1994. E’ chiaramente per la provenienza geografica che l’attaccante della Lazio viene soprannominato El Tucu. Ha trascorso le giovanili tra River Plate ed Estudiantes, prima di farsi notare alla Sampdoria e al Siviglia. Il salto di qualità l’ha avuto con la maglia biancoceleste e ora si presenta l’occasione di trasferimento all’età di 27 anni, nel club Campione d’Italia.

Amante del mate, la tipica bevanda sudamericana ricavata dall’infusione di varie erbe. Ma è anche amante di tatuaggi. Ne ha diversi sul corpo, soprattutto sul braccio sinistro dove sono posti due volti femminili e la Mano di fatima; sul petto ha una data in caratteri romani; infine, dietro ai polpacci ha due diversi disegni: una scritta sull’uno, un felino sull’altro. Al momento, Joaquin Correa non ha nessuna relazione ufficiale. E’ stato fidanzato per diverso tempo con la modella Desiree Cordero e poi, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe avuto un flirt con Martina Stoessel, l’attrice che ha vestito i panni di Violetta in una nota serie tv per adolescenti.

L’ex Samp con Simone Inzaghi potrebbe raggiungere la piena maturità. Nella squadra del tecnico piacentino, dopotutto, aveva un’importanza mica da poco. Anche grazie alle sue caratteristiche tecniche. Il ‘Tucu’ gioca come seconda punta ma può essere schierato pure da ala sinistra e trequartista. Ottima visione di gioco, è dotato di un buon dribbling e ha anche un controllo di palla elegante. Preciso nei passaggi e molto rapido (spesso micidiale in contropiede).

Sotto la guida tecnica di Inzaghi, con il quale ha sempre fatto un lavoro di grande sacrificio in mezzo al campo, sarà certamente un acquisto importante e che farà rimpiangere meno di quanto si possa pensare chi è andato via.