Coronavirus, l'esito dell'ultimo giro di tamponi in vista del Genoa

C'era molta preoccupazione in quel di Appiano Gentile visto l'allarme Covid-19 scattato nella giornata di giovedì, quando alcuni elementi del gruppo dirigenziale -tra cui Giuseppe Marotta e Piero Ausilio- sono risultati positivi al tampone.

Gli ultimi aggiornamenti tuttavia parlano di negatività da parte dell'intera squadra a disposizione di Antonio Conte.

Una buona notizia sia per il regolare svolgimento di Inter-Genoa, sia per il tecnico pugliese che potrà attingere da tutta la rosa per la delicata partita in programma alle ore 15 a San Siro.