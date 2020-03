Coronavirus Inter, con oggi termina l'isolamento dei nerazzurri: i dettagli

Scattato in via del tutto precauzionale dopo la positività di Daniele Rugani al COVID-19, l'isolamento dell'intera rosa dell'Inter termina oggi. Nessun giocatore ha presentato alcun sintomo e, con le dovute precauzioni, potrà tornare pian piano verso la normalità.



Ma cosa si intende per "normalità" in questo periodo? La risposta è semplice. Avendo terminato i 14 giorni di quarantena (ricordiamo: quarantena preventiva, non obbligatoria), i calciatori nerazzurri potranno tornare a fare la spesa, andare in farmacia o a portare a spasso il proprio cane per i bisogni.

Il tutto attenendosi alle disposizioni imposte dal Governo e senza allontanarsi troppo dalla propria abitazione. Lo riferisce sul proprio sito ufficiale la Gazzetta dello Sport.