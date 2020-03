Coronavirus, donazione monstre da parte della Saras di Moratti

Quando in gioco c'è di mezzo la salute di milioni di persone, tirarsi indietro - specie per chi ha grandi disponibilità economiche - diventa complicato. Di iniziative benefiche in questi giorni ne sono state avviate centinaia.

Basti pensare alla raccolta fondi promossa dal cantante Fedez e dalla moglie Chiara Ferragni che ha fruttato oltre 4 milioni di euro, oppure ai 10 milioni di euro donati dall'ex Presidente del Milan Silvio Berlusconi.

Quest'oggi inoltre, L'Unione Sarda fa sapere che alla lista dei "generosi" si è unito anche Massimo Moratti, n°1 di Saras ed ex patron dell'Inter che con il suo milione di euro donato ha dato un contributo non indifferente a chi combatte quotidianamente per cercare di limitare i danni creati dal Coronavirus.