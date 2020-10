Coronavirus, De Vrij cauto: "Rispettare il protocollo per evitare altri contagi"

C'è parecchia preoccupazione all'interno dei club e delle Nazionali per quanto riguarda l'aumento di casi di positività al COVID-19 da parte dei calciatori. Nel pomeriggio di oggi la Federcalcio portoghese ha reso nota la positività di Cristiano Ronaldo, notizia che non farà sicuramente piacere né alla Juventus né al Portogallo stesso ma per la quale nessuno può concretamente far nulla se non prendere le dovute precauzioni per contenere i contagi.

Dal canto suo Stefan De Vrij, direttamente dal ritiro con l'Olanda, in conferenza stampa ha invitato i propri colleghi a rispettare i protocolli in modo tale da evitare di far incrementare ulteriormente le positività all'interno del mondo del pallone.

Infine, ad una domanda riguardante il derby contro il Milan in programma prossimo sabato alle ore 18:00, il difensore ha risposto di essere concretato in primis sulla partita di domani (quella contro l'Italia, NDR).