Coronavirus - Conte: "Mi raccomando, restiamo a casa. Forza e coraggio"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha registrato un video direttamente da casa propria per poi spedirlo a Sky Sport. L'emittente televisiva ha mandato in onda il contenuto audiovisivo dell'allenatore nerazzurro per sensibilizzare, qualora ce ne fosse bisogno, gli ascoltatori.

"Mi raccomando, restiamo a casa e rispettiamo le regole. È l’unico modo per fronteggiare questa emergenza: è un momento difficile e duro, ma uniti ce la faremo. Forza e coraggio!".