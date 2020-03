Coronavirus, calciatore infettato in Serie A? Gravina analizza tale ipotesi

Quello del Coronavirus è senza dubbio l'argomento più discusso del momento, anche a livello planetario. Trattandosi di un'epidemia che comprende tutto il globo, a risentirne è anche il mondo dello sport.

Numerosi eventi hanno subito variazioni e/o cancellazioni, e ciò non può che aver sconvolto la normale cronologia dei calendari. Quest'oggi però, Gabriele Gravina ha parlato della possibilità che un giocatore di Serie A contragga tale virus.

Queste le parole del Presidente della FIGC in esclusiva per i microfoni della redazione di Rai Sport: "Non possiamo escludere nulla né azzardare ipotesi che oggi non riusciamo ancora a prevedere. Non possiamo escludere neanche sospensione del campionato".