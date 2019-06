Corini su Tonali: "Sarebbe importante se rimanesse al Brescia"

Eugenio Corini, tecnico del Brescia neo promosso in Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, tessendo le lodi del giovane centrocampista classe 2000, Sandro Tonali.

"Sarebbe importante per Tonali giocare in Serie A, nel Brescia, squadra con la quale ha guadagnato la categoria. Ci ha fatto capire che possiede delle doti straordinarie, non è un caso che sia stato convocato da Mancini, tra poco andrà a fare l'Europeo Under 21.

Quest'anno mi ha stupito la maturità con con la quale ha affrontato il campionato, è stato continuo. Ha ampi margini di miglioramento, ma è già completo".