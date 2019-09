Cori razzisti contro Lukaku, la federazione belga prende posizione

Il brutto episodio accaduto domenica sera durante Cagliari-Inter ha fatto il giro del mondo. Un problema serio e reale, che bisogna combattere per fare in modo che non accada più.

Tanti i messaggi di supporto arrivati a Romelu Lukaku, tra cui quello della federazione belga. Attraverso un tweet sul profilo ufficiale della federazione, il Belgio ha voluto dimostrare la sua vicinanza a Lukaku dopo quello successo nell'ultimo match di campionato.

"We've got your back, Romelu Lukaku! Together with Belgian Football against racism in football", il tweet del Belgio. Tutti con Lukaku, tutti con il Belgio contro il razzismo nel calcio: la chiara presa di posizione della federazione belga.