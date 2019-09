Cordoba elogia i progetti presentati sul nuovo San Siro: le parole

Da calciatore in quello stadio ci ha giocato centinaia di volte togliendosi parecchie soddisfazioni. Ivan Cordoba però, nonostante sia - giustamente - rammaricato, ha fatto sapere che costruire un nuovo stadio sarebbe una scelta giusta.

"Quelli presentati oggi sono due progetti che inquadrano tutto quello che le persone sperano per un impianto moderno, dedicato anche alle famiglie, per viverlo al di là delle due ore della gara".

Questo è quanto riferito dall'ex n°2 dell'Inter a margine della presentazione dei due progetti per il nuovo impianto che dovrà ospitare i club meneghini. L'intenzione di Inter e Milan è chiara: costruire un nuovo stadio che non venga utilizzato solo per i match di calcio ma che possa fungere da punto di ritrovo anche per le famiglie.