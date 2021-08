Coppa Italia: Vlahovic formato monstre e la Viola va: tutti i risultati

Nella serata odierna ha preso il via la Coppa Italia 2021/2021, con alcuni club di Serie A (Fiorentina, Genoa, Spezia e Udinese) già impegnati nella corsa che porterà alla finalissima di Roma del prossimo maggio.

Vola la Fiorentina, che in una gara senza storia si impone per 4-0 ai danni del povero Cosenza. Prestazione monstre di Dusan Vlahovic, trascinatore della squadra toscana e autore di una doppietta, dimostrando ancora una volta di valere tutti i soldi chiesti dal patron Commisso. Passa il turno anche il Genoa di Thiago Motta, che dopo essere andato sotto di due reti contro il Perugia riesce a ribaltare il risultato e a imporsi con il risultato di 3-2.

Tutto liscio anche per Udinese e Spezia, entrambe vittoriose per 3-1 rispettivamente contro Ascoli e Pordenone. Domani in programma altri quattro match, mentre è ancora presto per vedere in scena le big di Serie A, che inizieranno il loro personale percorso in Coppa Italia solo dagli ottavi di finale, in programma il prossimo gennaio.