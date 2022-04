Coppa Italia, tutto esaurito per Inter-Milan: sarà record!

Coppa Italia, Inter-Milan: sarà record.

Martedì 19 aprile andrà in scena la semifinale di ritorno tra Inter e Milan, partita che potrebbe far segnare un nuovo record.

La gara d'andata, terminata 0-0, è stata molto equilibrata, Nella gara di ritorno il Milan avrà a disposizione 2 risultati utili su 3: la vittoria e il pareggio con gol dato che la regola dei gol fuori casa, in Coppa Italia è ancora valevole.

Le 2 squadre, insieme al Napoli, sono in lotta per lo Scudetto e questa partita potrebbe dare molto entusiasmo alla squadra vincitrice.

Entusiasmo che sicuramente non mancherà alle 2 tifoserie: lo stadio Meazza viaggia verso il sold out che manca da 2 anni a causa delle restrizioni dovute al coronavirus: l'ultimo sold out è stato registrato lo scorso 9 febbraio 2020, nel derby di Serie A tra Inter e Milan e dopo 2 anni, le stesse squadre, potrebbero far registrare un nuovo sold out.

Nonostante le piccole restrizioni dovute alla pandemia e la vicinanza alle festività, i tifosi non vogliono far mancare alla squadra il loro supporto. Secondo il Corriere dello Sport, il Derby della Madonnina numero 232, potrebbe far segnare un nuovo record d'incassi nella storia della Coppa Italia. Il record attuale lo detiene la finale del 21 maggio 2016 giocata tra Juventus e Milan: gli spettatori furono 66.555 e l'incasso record fu di 3,92 milioni di euro.