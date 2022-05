Coppa Italia, scelta l'artista che canterà l'inno di Mameli prima del match

Finale di Coppa Italia, scelta l'artista che canterà l'inno.

Com'è da tradizione, prima della finale di Coppa Italia risuonerà l'inno di Mameli. Quest'anno a cantarlo ci sarà l'artista Arisa, come si legge sul comunicato della Lega Serie A "Tra le voci più eleganti e inconfondibili del panorama italiano, Arisa eseguirà l'inno di Mameli subito prima del fischio d'inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnata dalla banda dell'Arma dei Carabinieri".

Arisa è una cantante pluri premiata che ha dimostrato in questi anni di essere un'artista a 360°. In oltre dodici anni di carriera ha collezionato 4 dischi d'oro e 7 di platino e ha partecipato undici volte al Festival di Sanremo. La sua fama ha oltrepassato i confini nazionali quando si è esibita al Master Theatre di New York come rappresentante dell'Italia per l'undicesima edizione del Festival della musica italiana, mentre a marzo 2022 è volata a Pechino per cantare l'inno di Mameli per la cerimonia di chiusura delle paralimpiadi dei Giochi Invernali di Beijing 2022.