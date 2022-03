Coppa Italia, Milan-Inter: San Siro viaggia verso il sold out

Milan-Inter, San Siro verso il sold out.

A poche ore dalle super sfida del Meazza, il Corriere dello Sport conferma che la sfida si giocherà con lo stadio quasi sold out. Ricordiamo che il Giuseppe Meazza sarà aperto al 75% per le normative anti-covid: 50.000 i biglietti venduti sui 56.000 disponibili.

La sfida del Meazza non sarà semplice per entrambe le squadre: nelle ultime 2 partite, il Milan ha conquistato 2 pareggi contro la Salernitana e l'Udinese mentre i nerazzurri, nelle ultime 2 partite di campionato, hanno conquistato solo 1 punto grazie al pareggio ottenuto contro il Genoa.

In questa stagione il Derby di Milano si giocherà ben 4 volte: il Derby di Coppa Italia si giocherà dopo 38 giorni dall'ultimo Derby di campionato vinto dal Milan per 2-1 grazie alla doppietta di Olivier Giroud.

Inter e Milan si sfideranno in Coppa Italia per la 26° volta. I numeri sono a favore dei rossoneri: 10 le vittorie del Milan, contro le 8 vittorie dei nerazzurri. Lo scorso anno le due squadre si sono affrontate nei quarti di finale, partita vinta dai nerazzurri grazie al gol del 2-1 siglato da Christian Eriksen in pieno recupero. Quella partita fu la partita della svolta per Christian Eriksen: fino a quel momento era ai margini del progetto di Antonio Conte ma dopo quel gol è stato quasi sempre titolare ed è stato fondamentale per la conquista del 19° scudetto.

I tifosi nerazzurri sperano che questa semifinale di Coppa Italia possa svoltare la stagione di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, come successe a Christian Eriksen.