Coppa Italia, la designazione arbitrale per i quarti tra Inter e Roma

Coppa Italia, Di Bello designato arbitro per la sfida contro Mourinho per i quarti.

L'AIA ha comunicato in mattinata le designazioni arbitrali in vista delle gare valide per i quarti di finale di Coppa Italia. L’Inter affronterà alle ore 21 di domani a San Siro la Roma di Josè Mourinho, la gara sarà diretta dall’arbitro Di Bello. Sarà la prima volta da ex del Mago di Setùbal che dalla gloriosa notte del Santiago Bernabeu, notte magica che incoronò la sua Inter Campione d’Europa e vincitrice del triplete, grazie alle precedenti conquiste di scudetto e coppa nazionale, non ha mai incontrato i nerazzurri da avversario.



L’arbitro Di Bello è al secondo impegno stagionale con entrambe le squadre. Fu proprio lui l’arbitro del match di campionato all’Olimpico di Roma tra i giallorossi e l’Inter. La partita finì 3-0 e non ci furono particolari episodi da ricordare. La Roma arriva a questi quarti dopo aver eliminato il Lecce negli ottavi, vincendo per 3-1. Ci sono voluti invece 120 minuti agli uomini di Inzaghi per eliminare l’Empoli negli ottavi di finale. Il match finì 3-2. Dopo i primi novanta minuti conclusi sul 2-2 fu necessario il gol di Sensi, poi ceduto alla Sampdoria, per avere la meglio sui toscani.

Chi passerà il turno se la vedrà con la vincente di Milan - Lazio.



L’arbitro Di Bello sarà coadiuvato dai guardalinee Galetto e Vecchi e dal quarto uomo Gariglio. Al Var sederà Pairetto assistito da Preti.

Le altre designazioni:

Milan-Lazio - Mercoledì 09/02 H. 21.00

Sozza

Tolfo – Vono

Iv: Cosso

Var: Massa

Avar: Bindoni

Atalanta-Fiorentina - Giovedì 10/02 H. 18.00

Fabbri

Mondin – Colarossi

Iv: Colombo

Var: Guida

Avar: Peretti

Juventus-Sassuolo - Giovedì 10/02 H. 21.00

Marinelli

Paganessi – Rocca

Iv: Miele G.

Var: Nasca

Avar: Lo Cicero