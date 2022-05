Coppa Italia, Juventus-Inter: i precedenti parlano chiaro

Juventus-Inter, odore di finale.

Mercoledì sera andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. La partita di mercoledì sera sarà la terza finale tra le due squadre, entrambe vinte dai bianconeri: 4-1 nel 1959 e 1-0 nel 1965). Juventus-Inter è la sfida che si è giocata più volte nella competizione. Con la finale di mercoledì 11 saranno 34 gli incontri tra le due squadre: la Juventus ha ottenuto 15 vittorie, l'Inter 10 mentre i pareggi sono 8.

Per quanto riguarda le finali, la Juventus è la squadra ad aver giocato più finali di Coppa Italia e ad aver ottenuto più vittorie: le finali giocate sono 21 con 14 vittorie della Coppa. L'ultima Coppa Italia ottenuta dall'Inter risale al 29 Maggio 2011 quando gli uomini di Leonardo vinsero per 3 a 1 contro il Palermo: le reti di Eto'o (doppietta), Munoz (Palermo) e Milito.

L'Inter, dopo aver vinto le ultime due partite contro la Juventus (2-1 in Supercoppa e 0-1 in campionato) spera di riuscire nell'impresa di vincere contro la Juventus per 3 volte nella stessa stagione. I nerazzurri puntano al secondo trofeo stagionale (il primo trofeo la Supercoppa vinta a gennaio proprio contro i bianconeri) in attesa del verdetto del campionato che la vede lottare contro i rossoneri in vantaggio di due punti a due partite dalla fine.