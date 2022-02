Coppa Italia, Inter-Roma: probabili formazioni e dove vederla in TV

Inter-Roma, quarti di finale di Coppa Italia.

Dopo aver perso il Derby nella scorsa giornata, l’Inter di Simone Inzaghi dovrà affrontare la Roma di Josè Mourinho, l’ex più atteso di questo match insieme a Edin Dzeko. Sarà una serata emozionante per il tecnico giallorosso: affronterà l’Inter da avversario a San Siro per la prima volta nella sua carriera.

Questo match arriva in un momento cruciale nella stagione dell’Inter: dovrà essere bravo Simone Inzaghi a dare la giusta carica e a non far perdere l’entusiasmo che si era creato fin qui.

Inter-Roma si affronteranno in gara secca nei quarti di finale, dopo aver vinto gli ottavi contro Empoli e Lecce. L’Inter ha vinto a fatica il match ai supplementari: il gol del pareggio di Ranocchia arrivato al 90° e il gol vittoria segnato da Stefano Sensi al 104° minuto. La Roma ha vinto il match per 3-1 con i gol di Kumbulla, Abraham e Shomurodov.

Chi vincerà questa partita affronterà in semifinale una tra Milan-Lazio: sarà uno stimolo in più per le due squadre dato che potrebbero giocare il Derby cittadino in semifinale.

La partita si disputerà martedì 8 febbraio alle ore 21 a San Siro. Il match sarà trasmesso in chiaro su Canale 5.

Inzaghi farà turnover sulle fasce laterali, in difesa e in attacco, mentre Josè Mourinho manderà in campo la sua formazione tipo. Di seguito le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini, Viña; Zaniolo, Abraham

Arbitrerà Di Bello dalla sezione di Brindisi.