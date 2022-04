Coppa Italia - Inter Milan, problemi per Pioli, in due a rischio esclusione

Nonostante la Pasqua, il pallone continua a rotolare. Il Milan si è allenato anche oggi in vista dell'Importante derby di Coppa Italia, che andrà in scena martedì sera. Al momento, il risultato della gara di andata, 0 a 0, favorirebbe i rossoneri, dato che vige ancora la regola del gol in trasferta, e come, nel 2003 in Champions League, il Milan potrebbe passare il turno con un doppio pareggio (con gol).

Stefano Pioli continua ad avere problemi di formazione, le due assenze certe sono quelle di Florenzi e di Ibrahimovic, quest'ultimo protagonista in negativo nella stracittadina di coppa dello scorso anno: prima il litigio con Lukaku, poi l'espulsione che costò la sconfitta ai rossoneri. In quel caso ci pensò Christian Eriksen, con un capolavoro balistico su punizione allo scadere: ma questa è un'altra storia, perchè il danese, purtroppo, non veste più la maglia nerazzurra.

Ma la sfortuna del Milan non finisce qui, perchè, come riferito da Sky Sport, questa mattina Alessio Romagnoli si è allenato in palestra, e non insieme al gruppo squadra, mentre Davide Calabria è ancora alle prese con la febbre. La presenza dell'esterno difensivo, contro l'Inter, è dunque in forte dubbio.

Quella di martedì sarà una partita fondamentale non solo per il proseguo del cammino verso la finale, ma anche in ottica campionato, soprattutto a livello mentale. I nerazzurri, che hanno già subito il contraccolpo psicologico dopo il derby perso, sanno bene che potrebbe essere una sfida decisiva, a 360 gradi.