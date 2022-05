Coppa Italia, Inter: la sala trofei è pronta ad accogliere un'altra coppa

Coppa Italia, la sala trofei si allarga.

Dopo la vittoria in finale ottenuta contro la Juventus per 4-2, l'Inter ha conquistato la sua ottava Coppa Italia. L'Inter è la terza squadra con più Coppe Italia vinte in bacheca (8) dietro Roma (9) e Juventus (14). Dopo le precedenti due finali perse contro la Juventus, nel 1959 e nel 1965, l'Inter è riuscita a battere i bianconeri nella finale di mercoledì 11 Maggio. L'ultima Coppa Italia vinta dai nerazzurri risaliva al 2011, vittoria ottenuta contro il Palermo.

Finali di Coppa Italia vinte dall'Inter.

1939 Ambrosiana Inter - Novara 2-1

1978 Inter - Napoli 2-1

1982 Inter - Torino 1-0 ; 0-0

2005 Roma - Inter 0-2 ; 0-1

2006 Roma - Inter 1-1 ; 1-3

2010 Inter - Roma 1-0

2011 Inter - Palermo 3-1

2022 Juventus - Inter 2-4

Con l'ottava Coppa Italia ottenuta contro la Juventus, il Palmares dell'Inter sale a 42 trofei conquistati:

19 Scudetti

8 Coppe Italia

3 Coppa dei Campioni / Champions League

2 Coppe Intercontinentali

1 Mondiale per Club

3 Coppe Uefa

6 Supercoppe Italiane

Curiosità: nella rosa che ha vinto la Coppa Italia contro il Palermo nel 2011, c'era Andrea Ranocchia unico calciatore ad essere presente nella rosa attuale.