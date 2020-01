Coppa Italia, Inter Cagliari: statistiche e trend delle sue squadre

Quella di martedì sarà la sfida numero nove contro il Cagliari in Coppa Italia per i nerazzurri. L’Inter arriva alla gara di Coppa Italia dopo aver aperto il 2020 con la vittoria contro il Napoli e il pareggio contro l’Atalanta. Per i sardi, che si sono aggiudicati il pass per gli ottavi di finale grazie alla vittoria contro la Sampdoria, quattro ko nelle ultime quattro partite di Serie A, dopo uno straordinario girone d'andata.

Dal 2008/09 in avanti, con la sfida secca agli ottavi di finale, l’Inter ha passato questo turno 10 volte su 11. Solo nel 2014 i nerazzurri sono usciti sconfitti, in quell'anno è stata l'Udinese a vincere.

L'Inter è la squadra che nella Serie A 2019/20 è rimasta in vantaggio per più minuti (917). Cagliari e Inter hanno subito un solo gol di testa nel campionato in corso, e inoltre sono i due club che hanno fatto meglio in questo fondamentale (sette reti segnate).

I quattro gol del Cagliari in questa edizione della Coppa Italia sono stati firmati da quattro giocatori diversi: João Pedro, Rog, Cerri e Ragatzu. Ex della partita Nicolò Barella, oltre a Nainggolan (l'anno scorso con la casacca nerazzurra).