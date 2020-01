Coppa Italia, Inter Cagliari: Politano non convocato, cessione all'orizzonte

Matteo Politano sempre più lontano dalla permanenza all'Inter: l'esterno allenato da Conte non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia col Cagliari. Assist alla Roma in chiave mercato.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "GianlucaDiMarzio.com" avanzerebbe così l'ipotesi di una cessione nei prossimi giorni, con Spinazzola che dovrebbe fare il percorso inverso e approdare quindi a Milano. Restano però da limare alcuni dettagli, ma i contatti sembrerebbero già ben avviati.



Dopo il ko di Zaniolo contro la Juve, i giallorossi intenderebbero cautelarsi con l'ex Sassuolo. Politano-Roma: affare fattibile, con nuovi sviluppi attesi nelle prossime ore.