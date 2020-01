Coppa Italia, Inter Cagliari: designato l'arbitro per il match di San Siro

Designato l'arbitro per il match di Coppa Italia tra Inter e Cagliari. Sarà Chiffi a dirigere la sfida tra il club nerazzurro e quello sardo, come si legge dalla nota pubblicata su Inter.it:



"Sarà Daniele Chiffi, della sezione di Padova, l'arbitro designato per dirigere Inter-Cagliari, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma martedì 14 gennaio alle 20.45 a San Siro.

Chiffi avrà come assistenti Paganessi e Imperiale. Il Quarto Uomo sarà Marini. Il VAR dell'incontro sarà Di Paolo, l'Assistente VAR Lo Cicero".