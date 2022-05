Coppa Italia, in Juventus-Inter presentazione di una divisa ufficiale

Coppa Italia, finale.

Mercoledì 11 Maggio ci sarà la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Come si legge sul sito ufficiale dell'AIA, gli arbitri e gli assistenti, per l'occasione, indosseranno la nuova divisa ufficiale della stagione 2022/2023.

La nuova maglia sarà la tradizionale giallo fluo, colore identificativo della classe arbitrale "Il corpo della maglia è adornato dai taschini frontali tono su tono, dotati di stripes in velcro per agevolare l'apertura durante la direzione di gara. Tra di essi, in posizione centrale, è posizionato il logo in alta definizione della FIGC - AIA, mentre sul taschino destro troviamo la patch dei "tre fischietti" stilizzati in colore oro e nero a celebrare gli arbitri italiani che hanno diretto le finali mondiali: Sergio Gonella (1978), Pierluigi Collina (2002) e Nicola Rizzoli (2014)".

Il collo della maglia sarà a V mentre lungo i fianchi ci sarà la banda di colore nero della LEGEA che è lo sponsor che produce le magliette dell'AIA. I pantaloncini saranno di colore nero mentre i calzettoni saranno dello stesso colore della maglia.

Oltre alla presentazione della divisa ci sarà l'utilizzo dei nuovi prodotti caratterizzati dagli innovativi iridescenti. Il presidente dell'AIA ha dichiarato "Le nuove divise della LEGEA sono il risultato di studi e di ricerca. Un percorso che è in linea con quella che è la filosofia dell'AIA. Innovazione e memoria storia: un perfetto binomio. A questo punto non resta che vedere i nuovi prodotti in campo nella prossima finale di Coppa Italia"