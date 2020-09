Coppa Italia, definito il tabellone: possibile Inter-Milan ai quarti di finale

È stato definito nella giornata di oggi, presso la sede milanese della Lega Serie A, il tabellone della prossima edizione della Coppa Italia. In virtù della posizione ottenuta nell'ultima edizione della Serie A, i nerazzurri sono stati inseriti come 3ª test di serie, alle spalle di Juventus e Atalanta. L’Inter inizierà quindi il suo cammino nella competizione dagli ottavi di finale, che si dovrebbero giocare il prossimo 13 e 20 gennaio 2021.

Il club allenato da Antonio Conte è stata inserito nella parte alta del tabellone che propone i match: Livorno-Pro Patria e Padova-Breno al primo turno eliminatorio; Vicenza e Frosinone aspettano le sfidanti al secondo turno, mentre Udinese e Fiorentina l'esito.

In caso di passaggio ai quarti di finale, i nerazzurri potrebbero trovare il Milan, per poi incrociare eventualmente la Juventus nel doppio confronto previsto per le semifinali. La finale della competizione dovrebbe andare in scena il prossimo 21 maggio allo Stadio San Siro di Milano.