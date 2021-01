Coppa Italia, Conte:" Milan non è solo Ibra. Dobbiamo essere cinici"

Antonio Conte presenta il derby di Coppa Italia di domani ai microfoni della Rai, parlando di cosa dovrà servire all'Inter per poter passare il turno contro Ibrahimovic e co.

Ecco le parole del tecnico nerazzurro:" Arriva la Coppa Italia che è una competizione di cui abbiamo il massimo rispetto. Di sicuro bisognerà fare una grande prova di squadra. Ibrahimovic è un giocatore molto importante per il Milan, ma i rossoneri non sono solo Ibra".

Conte ha, poi, continuato:" Nella gara di andata, in campionato, siamo andati sotto per 2-0 e domani dovremo ricordarcene: dobbiamo essere più cinici e determinati, soprattutto decisivi in zona gol. Lukaku e Lautaro? Per gli attaccanti ci sono momenti più fortunati ed altri meno, per me conta che ci sia abnegazione e partecipazione, cosa che, da parte loro, c'è sempre stata".