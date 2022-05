Coppa Italia, Chiellini è sicuro: la Juventus tornerà a vincere. E punzecchia

Coppa Italia, le parole di Chiellini.

Il difensore e Capitano bianconero Giorgio Chiellini, insieme a Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa della finale di Coppa Italia e del futuro bianconero. Le sue parole sono state riportate dal Corriere dello Sport.

Questa sera Chiellini toccherà quota 559 presenze in maglia bianconera e questa potrebbe essere la sua ultima finale con la Juventus. Nella classica conferenza di vigilia della finale di Coppa Italia, Chiellini ha tirato le somme della stagione bianconera "Quest'anno siamo andati in crescendo, dopo un inizio difficile abbiamo iniziato ad avere una nostra identità che ci ha permesso di raggiungere la qualificazione alla Champions League. La partita di domani significherebbe finire bene questa annata e iniziare idealmente nel migliore dei modi la prossima non solo perché garantirebbe di giocare la Supercoppa ma perché ci darebbe lo slancio giusto per tornare a lottare per lo Scudetto",

Chiellini punzecchia l'Inter dicendo che ha una squadra forte in tutti i reparti ma non è mai stata superiore alla Juventus "Siamo consapevoli delle difficoltà della partita perché affronteremo una squadra forte che fa pagare ogni minimo errore".

A fine conferenza fa capire che la sua avventura in bianconero potrebbe finire a fine stagione e lancia un messaggio chiaro "Questa squadra di sicuro tornerà a vincere, lo dice la storia della Juventus".