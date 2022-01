Coppa Italia, c'è l'Empoli. Spavalderia, gol e... Pinamonti. Le armi toscane

Coppa Italia: l’Empoli domani sera al Meazza sarà la sfidante dell’Inter negli ottavi di finale.

I nerazzurri di Inzaghi se la dovranno vedere contro i toscani, una delle sorprese del campionato, che con i loro 29 punti occupano l’undicesima posizione in classifica. Nel girone d’andata, l'Empoli ha peraltro fatto registrare delle imprese importanti, su tutte le vittorie a Torino contro la Juventus e quella di Napoli contro la squadra di Spalletti.



In Serie A gli empolesi non vincono dal 12 dicembre proprio quando furono corsari al Maradona di Napoli portandosi a casa i tre punti grazie all’1 a 0 firmato Cutrone. Nelle successive 5 gare l’Empoli sembra aver tirato i remi in barca facendo registrare due roboanti sconfitte casalinghe, contro il Milan per 4 a 2 e contro il Sassuolo per 5 a 1, e tre pareggi esterni, tra cui il pirotecnico 3 a 3 a Roma in casa della Lazio.

Dato importante da non sottovalutare è la facilità con la quale la squadra toscana va in gol. Sono 35 le reti siglate in campionato, e nelle ultime 12 partite è sempre andata a segno. Ultima squadra a non subire gol dagli azzurri è stata proprio l’Inter nel 2 a 0 dell’andata a favore dei nerazzurri. Andrea Pinamonti, giocatore di proprietà dell’Inter, e il centrocampista Nedim Bajrani sono i capicannonieri stagionali della squadra con 7 gol realizzati.



La propensione al gol della squadra di Andreazzoli è confermata anche in Coppa Italia. L’Empoli, infatti, arriva a questi ottavi di finale (qui le probabili formazioni) dopo aver eliminato nel primo turno il Vicenza per 4 a 2 e nel secondo il Verona, con un pirotecnico 4-3 in casa degli scaligeri.