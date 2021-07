Copa America, trionfa Lautaro! L'Argentina ha battuto il Brasile nella notte

L'Argentina di Lautaro Martinez si è aggiudicata, nella notte, italiana, la Copa America. Gioia immensa per l'attaccante nerazzurro che, dopo lo Scudetto, ha conquistato anche il titolo con la propria Nazionale.

A decidere la finale col Brasile, un gol di Angel Di Maria a metà del primo tempo. L'asso del Psg ha deciso l'incontro con un pallonetto.

Era dal 1993 che l'Argentina non vinceva la competizione. In mezzo tante finali perse e amarezze. Lautaro ha iniziato il match da titolare, in coppia con Messi.