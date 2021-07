Copa America, i risultati della notte: tanta Serie A protagonista

Se la Colombia è in semifinale di Copa America, lo deve soprattutto al suo portierone. David Ospina è il gran protagonista del quarto di finale contro l'Uruguay, terminato ai calci di rigore dopo uno scialbo 0-0. L'estremo difensore del Napoli è il migliore in campo perché nella lotteria finale riesce a parare ben due penalty, uno a Gimenez e un altro a Vina. La Colombia non ne sbaglia nessuno, quattro su quattro, compreso quello dell'Atalantino Duvan Zapata, e vola in semifinale.



Argentina-Ecuador. L'Argentina è l'ultima che si aggiunge alla lista delle semifinalista, battendo in scioltezza l'Ecuador nel segno degli italiani. Il vantaggio è firmato da Rodrigo de Paul su assist di Lionel Messi nel primo tempo. L'Albiceleste fa fatica poi a chiudere i conti, ma ci riesce nel finale con Lautaro Martinez, servito ancora Messi. Nei secondi conclusivi è proprio la Pulga a siglare il tris e mandare la sua nazionale a sfidare la Colombia in semifinale.



IL PROGRAMMA COMPLETO

6 luglio

1:00 Semifinale: Brasile-Perù



7 luglio

3:00 Semifinale: Colombia-Argentina



10 luglio

2:00 Finale 3° posto



11 luglio

2:00 Finale