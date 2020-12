Convocati Shakhtar: in due fuori ed un recupero importante

Partita importante, partita di quelle da dentro o fuori. Come per l'Inter, anche per lo Shakhtar Donetsk. La squadra ucraina, reduce dalla vittoria per 2-0 in casa contro il Real Madrid, che ha rimesso in discussione il girone, e dalla ampia vittoria in campionato per 5-1, ha un solo risultato per poter sperare di passare il girone ed accedere agli ottavi di finale di Champions League.

Due sono i giocatori costretti a stare fuori per infortunio per lo Shakhtar, ovvero Fernando e Krystov, mentre i recuperi dell'ultima ora sono quelli di Khocholava e, soprattutto, di Dentinho, uscito per infortunio contro il Real Madrid.

Ecco la lista completa di Luis Castro:

PORTIERI: Shevchenko, Pyatov, Trubin;

DIFENSORI: Dodò, Khocholava, Matvienko, Cipriano, Vitao, Bolbat, Bondar;

CENTROCAMPISTI: Stepanenko, Taison, Marcos Antonio, Marlos, Tete, Solomon, Kovalenko, Alan Patryk, Maycon, Sudakov;

ATTACCANTI: Dentinho, Viunnyk.