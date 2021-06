Convocati Belgio: c'è un nerazzurro. E punta alla vittoria

Una delle nazionali più talentuose dell'Europeo è il Belgio. La formazione sarà guidata in attacco da un nerazzurro.

Romelu Lukaku è regolarmente presente nella lista del Belgio. Trascinerà anche la sua Nazionale come fatto nel campionato appena concluso con l'Inter? La sensazione è che possa essere davvero tra i protagonisti del torneo.

Curiosità: nelle riserve del Belgio, ovvero i calciatori non convocati ma pronti ad entrare in gioco in caso di infortuni, c'è pure Vanheusden, talento difensivo, cresciuto nelle giovanili dell'Inter.

La lista completa:

Portieri: Mignolet, Courtois, Sels

Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Vermaelen, Vertonghen

Centrocampisti: Carrasco, Castagne, Chadli, T. Hazard, Meunier, De Bruyne, Dendoncker, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel

Attaccanti: Doku, E. Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Benteke, Lukaku