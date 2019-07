Conte vuole Esposito: la volontà del tecnico secondo Sconcerti

Negli ultimi mesi, a prescindere della bella tournée disputata sotto la guida di Antonio Conte, Sebastiano Esposito è riuscito a brillare sia con la maglia dell'Italia, sia con quella nerazzurra.

Lo stesso Conte, per il momento lo "concederà" al settore giovanile, ma come detto da Mario Sconcerti nel suo approfondimento pubblicato in esclusiva per calciomercato.com, il tecnico leccese con ogni probabilità tornerà ad arruolarlo in prima squadra anche durante l'arco della stagione.

"E' arrivato a 14 anni in nerazzurro, è sembrato subito particolare: trova con facilità la porta, sa stare dentro il gioco. Dicono sia silenzioso e testardo, insistente nel lavoro e che l'Inter abbia già dovuto respingere richieste di club stranieri. Tra qualche giorno ritornerà con la Primavera, ma sarà un piccolo arrivederci perché Conte lo vuole".

Questo è quanto scritto dal famoso giornalista ed editorialista. Negli scorsi mesi l'Inter ha dovuto sopperire agli assalti di due tra i club più ricchi del mondo: il PSG e il Manchester City, ma alla fine il club meneghino ha resistito e si coccola il classe 2002.