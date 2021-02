Conte vs Agnelli, Bonucci:" Le immagini parlano chiaro"

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, è tornato a parlare dell'episodio che ha visto coinvolti Antonio Conte e il presidente dei bianconeri, Andrea Agnelli.

Il difensore della Nazionale ha così parlato dell'accaduto ai microfoni di Sky Sport:" C'è poco da aggiungere: le immagini parlano chiaro. Quello che è successo è brutto, ma non sta a me giudicare perchè sia successo o se non doveva essere fatto. Le immagini sono li, ovvio che noi dobbiamo essere sempre d'esempio, ma a volte diventa difficile".

Bonucci ha, poi, continuato:" Quando scendi in campo, in base alla situazione ambientale, non stai lì a pensarci. Premesso che dobbiamo essere d'esempio, ma in alcuni momenti la tensione, l'adrenalina, la posta in palio ti fanno essere qualcosa di diverso da quello che vorresti essere e capitano episodi come quelli che sono successi, amplificati dallo stadio vuoto e dai microfoni. Bisogna enfatizzare meno, perchè sfido chiunque a non avere tensioni in campo lavorativo, siamo esseri umani e dobbiamo essere sempre d'esempio".