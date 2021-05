Conte, ultim'ora: novità sull'incontro. Spunta un'indiscrezione su Zhang

Conte sta attendendo di incontrare Steven Zhang e la dirigenza per capire le linee guida per la prossima stagione e sciogliere i dubbi sul suo futuro. Sky Sport 24 ha riportato gli ultimi aggiornamenti. Il tecnico vuole la garanzia che i suoi 7-8 intoccabili resteranno in nerazzurro anche la prossima stagione.

Si tratta dei tre titolari della difesa (Skriniar, De Vrij e Bastoni), Barella, Hakimi, Lautaro, Lukaku e forse Brozovic. Se questi dovessero restare anche l'allenatore farebbe lo stesso. Conte vuole garanzie sul fatto che il progetto che gli è stato presentato due anni fa sia rimasto invariato.

Viene poi svelata un'indiscrezione. Zhang sarebbe infatti convinto di riuscire a convincere il suo tecnico. Ma quando ci sarà questo faccia a faccia? E' imminente, ma non dovrebbe essere oggi. Lo slittamento sembra dovuto alla volontà di non suscitare troppo clamore a livello mediatico.